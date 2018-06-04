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Роман Широков стал заместителем гендиректора «Динамо»
Новый вызов.
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков вошел в состав руководства московского «Динамо».
«Роман Широков назначен заместителем генерального директора по спортивным вопросам», – сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.
- Широков – бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита».
- Роман выигрывал РФПЛ с «Зенитом» (2010, 2011/12) и ЦСКА (2015/16).
- В 2016 году Широков завершил карьеру и стал председателем Общероссийского профсоюза футболистов. Он занимает пост советника министра по физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области.
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