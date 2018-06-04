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Экс-защитник «Гента» Самюэль Жиго стал игроком «Спартака» Москва

«Спартак» оформил первый трансфер лета. Команду усилил французский защитник
Eurosport

Вчера в 16:21Обновлено Вчера в 16:56

Массимо Каррера будет доволен.

«Спартак» провернул первую сделку лета. Московский клуб приобрел защитника бельгийского «Гента» Самюэля Жиго. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с французом красно-белые заключили на 4 года. Сумма сделки не уточняется. По информации «Чемпионата», сумма компенсации составила 8 миллионов евро.

  • Жиго играл в «Арль-Авиньоне», «Кортрейке» и «Генте». А теперь будет божить в «Спартаке».
  • За бельгийский гранд француз выступал с января 2017 года. Он провел за «Гент» 44 матча, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста.

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