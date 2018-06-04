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Экс-защитник «Гента» Самюэль Жиго стал игроком «Спартака» Москва
Массимо Каррера будет доволен.
«Спартак» провернул первую сделку лета. Московский клуб приобрел защитника бельгийского «Гента» Самюэля Жиго. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с французом красно-белые заключили на 4 года. Сумма сделки не уточняется. По информации «Чемпионата», сумма компенсации составила 8 миллионов евро.
- Жиго играл в «Арль-Авиньоне», «Кортрейке» и «Генте». А теперь будет божить в «Спартаке».
- За бельгийский гранд француз выступал с января 2017 года. Он провел за «Гент» 44 матча, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста.
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