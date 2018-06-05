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RMC Sport: помимо «Монако» Головиным интересуются «Ювентус» и несколько английских клубов

RMC Sport: помимо «Монако» Головиным интересуются «Ювентус» и несколько английских клубов
Eurosport

1 час назад

За Александром уже выстроилась небольшая очередь.

Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал трансферной целью для нескольких европейских клубов.

Помимо «Монако», который уже готов сделать предложение, россиянином интересуются туринский «Ювентус» и несколько английских клубов, сообщает главный редактор футбольного раздела RMC Sport Мохамед Буафси.

  • Головин забил 7 голов и отдал 6 голевых передач в 43 матчах сезона-2017/18.
  • В активе Александра 17 игр и 2 мяча за сборную России.

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