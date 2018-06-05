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RMC Sport: помимо «Монако» Головиным интересуются «Ювентус» и несколько английских клубов
За Александром уже выстроилась небольшая очередь.
Полузащитник ЦСКА Александр Головин стал трансферной целью для нескольких европейских клубов.
Помимо «Монако», который уже готов сделать предложение, россиянином интересуются туринский «Ювентус» и несколько английских клубов, сообщает главный редактор футбольного раздела RMC Sport Мохамед Буафси.
- Головин забил 7 голов и отдал 6 голевых передач в 43 матчах сезона-2017/18.
- В активе Александра 17 игр и 2 мяча за сборную России.
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