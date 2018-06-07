Other Agency

Внучка Гинера записала клип с дочерью Лепса, после которого ты вспомнишь присказку «Все купил»

Внучка Гинера записала клип с дочерью Лепса, после которого ты вспомнишь присказку «Все купил»
Eurosport

17 ч. назад

Жаль, что это не про чемпионат мира.

15-летняя Саша Гинер, внучка главы ЦСКА Евгения Гинера, создала собственную музыкальную группу COSMOS girls вместе с Евой Лепс и Эден Голан.

7 июня юные леди явили миру дебютный клип под названием «Музыка».

  • Дедушка Саши господствует в ЦСКА с 2001 года. Под его руководством армейцы 6 раз стали чемпионами России, выиграли 7 Кубков страны, 6 Суперкубков и Кубок УЕФА-2005.
  • В 2004-06 годах Евгений Гинер руководил РФС.
  • Ева Лепс – дочь музыканта Григория Лепса.
  • Эден Голан – участница проекта «Голос. Дети-5».

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Шайба Овечкина и чемпионский матч «Вашингтона». Хайлайты, которые можно пересматривать бесконечно

06:37
Популярные видео
Стеклянный дом, благотворительный фонд, кроссы. На что тратит денюжки Федерер
3 805 просмотров10 ч
Стивенс технично разобралась с Киз. Вы только взгляните на ее удары
1 728 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться