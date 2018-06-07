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Внучка Гинера записала клип с дочерью Лепса, после которого ты вспомнишь присказку «Все купил»
Жаль, что это не про чемпионат мира.
15-летняя Саша Гинер, внучка главы ЦСКА Евгения Гинера, создала собственную музыкальную группу COSMOS girls вместе с Евой Лепс и Эден Голан.
7 июня юные леди явили миру дебютный клип под названием «Музыка».
- Дедушка Саши господствует в ЦСКА с 2001 года. Под его руководством армейцы 6 раз стали чемпионами России, выиграли 7 Кубков страны, 6 Суперкубков и Кубок УЕФА-2005.
- В 2004-06 годах Евгений Гинер руководил РФС.
- Ева Лепс – дочь музыканта Григория Лепса.
- Эден Голан – участница проекта «Голос. Дети-5».
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