Футбольный агент Нестеров: «Амкар» умер. Новая команда из Перми будет играть в ПФЛ»

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов сообщил, что клуб из Перми, скорее всего, прекратит существование в самое ближайшее время.

«Все идет к тому, что «Амкар» вообще нигде не будет играть. Сегодня некоторые футболисты, которые находятся в Перми, связывались с гендиректором Резвухиным. И ничего хорошего от него не услышали. Похоже, что клуб не сможет заявиться в Премьер-лигу из-за отсутствия денег. Думаю, лицензию у «Амкара» отберут», – сказал Комолов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Эту информацию подтвердил футбольный агент Павел Нестеров. Фактически, «Амкара» больше не существует.

В РФПЛ-2017/18 пермский клуб занял 13-ю строчку и в стыковых матчах выиграл у «Тамбова».

Место «Амкара» в РФПЛ, вероятно, займет «Анжи».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме