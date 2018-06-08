Other Agency

Футбольный агент Нестеров: «Амкар» умер. Новая команда из Перми будет играть в ПФЛ»

Футбольный агент Нестеров: «Амкар» умер. Новая команда из Перми будет играть в ПФЛ»
Eurosport

7 ч. назад

РФПЛ лишится самобытного клуба.

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов сообщил, что клуб из Перми, скорее всего, прекратит существование в самое ближайшее время.

«Все идет к тому, что «Амкар» вообще нигде не будет играть. Сегодня некоторые футболисты, которые находятся в Перми, связывались с гендиректором Резвухиным. И ничего хорошего от него не услышали. Похоже, что клуб не сможет заявиться в Премьер-лигу из-за отсутствия денег. Думаю, лицензию у «Амкара» отберут», – сказал Комолов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Эту информацию подтвердил футбольный агент Павел Нестеров. Фактически, «Амкара» больше не существует.

  • В РФПЛ-2017/18 пермский клуб занял 13-ю строчку и в стыковых матчах выиграл у «Тамбова».
  • Место «Амкара» в РФПЛ, вероятно, займет «Анжи».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Она строит розыгрыши за счет глубины ударов и превращается в убийцу». Как играют Халеп и Стивенс

02:23
Популярные видео
«Смотрела матчи Серены, потому что она была моим кумиром». Игроки – о знакомстве с теннисом
 422 просмотров3 ч
Дель Потро хватило на сет против Надаля. После Рафа покромсал соперника на кусочки
1 874 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться