Защитник «Амкара» Николай Зайцев: «Ну закроют клуб и чем будут гордиться в Перми? Зонами?»

Защитник «Амкара» Николай Зайцев поделился мнением о ситуации вокруг пермского клуба, который в ближайшее время может прекратить существование.

«Должны существовать только частные клубы? Мне кажется, финансировать команды нужно в пропорции 50 на 50. Как-то так. Половину дает бюджет, половину – спонсоры.

Но у нас ведь как происходит? Гендиректор клуба приходит просить денег на завод, а хозяин предприятия живет на Кипре или в Москве. Столица забирает все деньги из регионов. Зачем этому предпринимателю вкладываться в пермский клуб? В Перми столько промышленных объектов, а спонсировать «Амкар» никто не хочет.

В Москве все у всех с финансами в порядке. Открывают садики, школы. Но ведь в Перми тоже живут люди, которые трудятся. Каждый день ходят на завод, платят налоги. И вы в один момент отбираете у них футбольную команду! Что же получается? Простые люди пашут на Москву. Такая ситуация складывалась в Новороссийске, когда я там жил.

Нет, я не против Москвы, но надо ведь думать и про регионы. А то у одних все, у других – ничего. Сегодня «Амкар» закроют, завтра другую команду в другом регионе. И к чему мы придем?

Ну вот не станет «Амкара». Что в Перми тогда останется? Баскетбольного «Урал-Грейта» нет. Хоккейного «Молота-Прикамья» – тоже. Город сейчас может похвастаться только «Амкаром». А чем еще? Зонами? Ну закроют клуб и начнут гордиться зонами, что ли?

Кто виноват? Да сложно разобрать. Все валить только на губернатора, наверное, нельзя. Он не выделяет деньги, но его ведь кто-то поддерживает. А по факту клуб убили», – цитирует Зайцева «Спорт-Экспресс».

«Амкар» играл в российской Премьер-лиге с 2003 года.

Место пермяков в РФПЛ, вероятно, займет «Анжи».

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