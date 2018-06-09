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«Зенит» продлил контракт с Юрием Жирковым
Юрий в клубе еще на сезон.
«Зенит» объявил о продлении контракта с 34-летним полузащитником Юрием Жирковым.
Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2018/19. Жирков выступает за «Зенит» с января 2016 года.
- В чемпионате России-2017/18 «Зенит» занял пятое место и пролетел мимо Лиги чемпионов.
- Жирков вошел в окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2018.
- В составе «Зенита» Юрий провел 67 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
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