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«Зенит» продлил контракт с Юрием Жирковым

«Зенит» продлил контракт с Жирковым
Eurosport

2 ч. назад

Юрий в клубе еще на сезон.

«Зенит» объявил о продлении контракта с 34-летним полузащитником Юрием Жирковым.

Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2018/19. Жирков выступает за «Зенит» с января 2016 года.

  • В чемпионате России-2017/18 «Зенит» занял пятое место и пролетел мимо Лиги чемпионов.
  • Жирков вошел в окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2018.
  • В составе «Зенита» Юрий провел 67 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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