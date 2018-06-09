В Ленинградской области будет создан новый футбольный клуб вместо «Тосно»

В Ленинградской области появится новый футбольный клуб – «Ленинградец». Он займет место «Тосно», который 9 июня 2018 года официально прекратил существование.

«В Ленинградской области действительно создается новая команда под названием «Ленинградец». Клуб уже подал заявку на вступление в Профессиональную футбольную лигу. Не исключено, что некоторым игрокам «Тосно» будет предложено заключить контракты с «Ленинградцем», – цитирует «Р-Спорт» пресс-службу правительства области.

В сезоне-2017/18 «Тосно» победил в Кубке России, но вылетел из РФПЛ.

В конце мая «Тосно» не прошел лицензирование категории ФНЛ.

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