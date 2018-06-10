Юрий Семин в открытую наехал на Илью Геркуса в инстаграме. Самый мощный спич дня

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал интервью Ильи Геркуса и отношения с президентом клуба.

«В интервью газете «Ведомости» Илья Геркус так высказался о наших с ним разногласиях: «Мое мнение – игроков должен приобретать клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Вот и все разногласие». Уважаемый Илья Леонидович, не нужно отделять тренера от клуба. Мы с Вами – два равноценных менеджера, нанятых компанией «РЖД».

Ту бизнес-модель, о которой говорите вы, «Локомотив» уже проходил с 2010 по 2016 годы. Президент и спортивный директор нанимали шестерых отличных тренеров и без согласования с ними по компьютерной программе купили множество игроков. Потом от игроков избавлялись, тренеров увольняли, платили им неустойки, причем из спонсорского кармана. Вся эта бизнес-модель привела к катастрофическим и спортивным, и финансовым последствиям.

Моя бизнес-модель – это превращение «Локомотива» из команды первой лиги в трехкратного чемпиона страны. Это 11 трофеев из 14, которые он когда-либо выигрывал. Это десятки тысяч болельщиков. Это прогрессирующие игроки, кое-кого из которых вы со спортивным директором хотите продать. Результаты моей бизнес-модели известны всем. А 23 года в роли тренера «Локомотива» позволяют мне считать себя частью клуба, от которого Вы меня отделяете.

При том что «Локомотив» - это не только не мой, но и не ваш частный клуб. Вы не являетесь его акционером. Убежден, что наравне с Вами имею право участвовать в селекции. А для окончательных решений в «Локомотиве» есть совет директоров, который, в отличие от периода 2010-2016 годов, играет основную роль в жизни команды. В остальном же у нас с Вами разногласий нет», – написал Семин в инстаграме.

«Локомотив» под руководством Семина выиграл 11 трофеев. Без него за всю историю – три. Сколько еще с Юрием Пальчем «Локо» возьмет трофеев?

Геркус пришел в клуб летом 2016 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме