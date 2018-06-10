На свадьбе Максима Канунникова пел Меладзе, а ведущим был Ургант. Форвард забил 0 голов в 2018 году
Жизнь удалась.
Нападающий «СКА-Хабаровск» Максим Канунников сыграл свадьбу в усадьбе Марьино Ленинградской области.
Вел торжество телеведущий Иван Ургант (цена его услуг около 50 тысяч евро), а пел молодоженам Валерий Меладзе (80-100 тысяч евро), сообщает «Палач».
- Канунников в составе хабаровского клуба ни разу не отличился в 2018 году. За весь сезон-2017/18 у форварда 2 мяча в 26 матчах.
- «СКА-Хабаровск» набрал 13 очков в РПЛ-2017/18 и вылетел из высшего дивизиона, заняв последнее место.
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