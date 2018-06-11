Каррера: «Головина можно сравнить в Недведом. Для меня не сюрприз, что «Ювентус» следит за ним»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высоко оценил полузащтника ЦСКА Александра Головина.

«Я обратил на него внимание в первом сезоне в «Спартаке», в матчах с нами он несколько раз свел нас с ума. Я бы хотел подписать такого игрока в «Спартак», но это даже не обсуждалось. Этот трансфер нереален, у нас с ЦСКА серьезное противостояние. Они никогда не продадут его нам. Естественно, для меня не сюрприз, что «Ювентус» следит за Головиным. Несмотря на то, что ему всего 22 года, он уже несколько лет на ведущих ролях в своей команде.

Не думаю, что ему будет трудно адаптироваться в Серии А. На мой взгляд, итальянцу сложнее привыкнуть с российскому климату, а не наоборот. Головин – прототип современного полузащитника – техничный, быстрый медзала, иногда он играет на более выдвинутой вперед позиции. Потенциально он топовый игрок. С кем я бы его сравнил? С этим всегда сложно. Но если подумать, на ум приходит Павел Недвед», – цитирует Карреру Tuttosport.

Помимо «Юве» Головин привлек внимание «Монако» и ряда английских клубов. Куда он перейдет в итоге?

Александр забил за ЦСКА 7 голов и отдал 6 голевых передач в 43 матчах сезона-2017/18.

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