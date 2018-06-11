Лозунг «один город – одна команда» убивает Петербург. Смерть «Тосно» на совести «Зенита»

За пять лет можно натворить 2,5 миллиона глупостей. А можно – выбить «Спартак» из Кубка России, играя во втором дивизионе. А четыре года спустя за пару месяцев выиграть этот кубок, по традиции вышвырнув оттуда «красно-белых», вылететь из РФПЛ и объявить о банкротстве.

История «Тосно» помещается в три скролла колесиком мышки страницы в Википедии. Появился клуб невзрачно, так же невзрачно, буднично он и подох где-то там, в Ленинградской области. Сколько таких «Тосно» мы уже видели?

Э, нет. Есть как минимум один клуб РФПЛ, которому очень не наплевать на их смерть. Более того – он желал кончины выскочек. Этот клуб – «Зенит».

Слоган «один город – одна команда» очень пафосный и запоминающийся: ты не спутаешь его ни с чьим другим. Петербургский клуб очень кичится этим статусом, самолюбование зашкаливает, как у вертящейся у зеркала выпускницы, которой родители купили самое желанное платье на выпускной.

«Динамо» очень удобно слилось из Северной столицы в Сочи. Разумеется, само. Никто свыше за этим не стоял. А через несколько дней вторая по силе команда региона прекратила существование. Два клуба рушили слоган, мешали ему существовать. Как это – одна команда, когда у вас тут и «Тосно», на которое ходит 500 кузьмичей и Боярский, и «Динамо», на которое ходит 50 кузьмичей и 10 хипстеров? Непорядок.

Ведь всем нужно «Динамо» в Сочи, да? Это же великая франшиза, а в Краснодарском крае – эпицентр их фанатского движения, если вы не знали. Но вы-то, конечно, наслышаны: о безумных бело-голубых фанатах, проживающих в Сочи, ходят легенды.

«У нашего «Динамо» нет нужной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. У «Зенита» – стадион, академия. У нас этого нет. В таких условиях работать нелегко. В Сочи нет команды, она объективно должна там быть. В городе прекрасный стадион, который надо загружать болельщиками», – гендиректор новоиспеченного сочинского топ-клуба Дмитрий Рубашко разжевал ситуацию непонятливым. Стадион надо загружать болельщиками. Теми самыми, преданными, которые с детства за «Динамо». Ордой повалят.

«Зенит» мог спасти «Тосно». Найти бюджет слабейшей команде РФПЛ на сезон – примерно 8 миллионов евро – п-ф-ф-ф. Две с половиной зарплаты Кокорина, и поехали. Для сине-бело-голубых, которые тратят под сотню миллионов евро за лето на аргентинцев, это не сумма. А за год руководство команды из области нашло бы деньги на существование. Возможно, пиджаки пересмотрели бы философию и задачи команды, сделали ставку на молодежь, вложились в академию, поварились в ФНЛ. Но не умерли. Мажор ухмыляясь смотрел на страдания бедняка, повисшего над пропастью, и не протянул руки – зачем их марать?

«Тосно»Getty Images

«Зенит» и не должен: какого черта почетный участник Лиги Европы должен помогать каким-то нищебродам, само существование которых дико раздражает? Глупо требовать помощи – никто и не требует.

В футболе есть один очень яркий пример команды, которая не возводит в культ городскую популярность. В Мюнхене, помимо «Баварии», играет еще несколько команд послабее, самая известная из которых – «Мюнхен 1860», лишь однажды становившаяся чемпионом Германии (1966 год), а сейчас плавающая относительно неподалеку от Бундеслиги – парой дивизионов ниже. Академию клуба закончили Ларс и Свен Бендеры, в нем играл Руди Фёллер, Давор Шукер, Габор Кирай, Абеди Пеле, Ивица Олич. Клуб совсем недавно был на грани расформирования. Помог принципиальный соперник – «Бавария».

Вечные чемпионы Германии выкупили часть акций «Альянц-Арены», принадлежавшей «Мюнхену 1860», за 11 миллионов евро, а потом выплатили всю сумму долга за строительство стадиона – около 300 миллионов евро.

«Мы не будем покупать все, что принадлежит «1860». Если они обанкротятся и перестанут существовать, это будет тяжелым ударом и для нас», – прокомментировал сделку Ули Хёнесс.

Ули ХёнессGetty Images

Это не единственный случай, когда «Бавария» спасала клубы от несуществования. Мюнхенцы играли товарищеский матч с «Оффенбах Киккерс» из четвертого дивизиона, дали в долг «Дортмунду» и «Дрездену». В Мюнхене рулят люди со здравой логикой: если ты чего-то добился сам – помоги добиться другим. Если у тебя первый бюджет страны, сделай наибольший вклад в развитие немецкого футбола.

«Бавария», финансово помогающая «Мюнхену» – это как если бы ЦСКА погасил все долги «Торпедо». «Зенит» с «Тосно» не связывает даже взаимная ненависть.

Петербуржцы не понимают, чего они лишились за несколько дней. Они лишились дерби. Не только мифически-теоретического (сколько раз там питерское «Динамо» встречалось с «Зенитом»), но и потенциального.

Если бы «Зенит» был заинтересован в здоровой конкуренции внутри области, он протянул руку.

«Тосно» ведь – исключительный клуб. Он один из немногих частных футбольных проектов в России, который достиг такого мощного результата. Подняться за 4 года из ПФЛ в РФПЛ, а еще через год выиграть Кубок России – нереально сложная задача, если в тебя не ввели внутривенно мощный концентрат бюджета области. В «Тосно» никто ничего не вкладывал – они выживали всеми силами и не смогли.

«Тосно» – «Зенит»Getty Images

«Зенит» мог извлечь выгоду из спасения «Тосно»: команда могла превратиться в неофициальный фарм-клуб, где играли бы воспитанники Петербурга, задушенные неограниченной зарплатной ведомостью клуба. Команда могла превратиться в донора молодых игроков: перевести талантливых выпускников академии туда на правах долгосрочной аренды и ждать, пока кто-то из них выстрелит. «Зенит» мог придумать миллион способов выжать выгоду из сложившейся ситуации.

Неудача «Тосно» отпугнет безумцев, которых так не хватает русскому футболу. Частных клубов у нас почти нет и, видимо, не будет: зачем идти на такую авантюру, если знаешь, чем все закончится? Мы еще очень долго не услышим о команде из города в 38 тысяч человек, потому что на локальные истории в России плевать. Жаль, что у нас не как в Германии.

А что бы началось, если бы «Зенит» предложили помощь «Тосно»! Как бы их вознесли! Образ зажравшихся самовлюбленных богатеев уничтожился бы сам собой, если бы петербургский клуб спас команду-антипод из области, которую недолюбливает. Но «Зенит» упустил момент.

Что ж, радуйтесь тому, что изжили все остальные команды региона, отсутствию дерби и путевке в Лигу Европы. Один город – одна команда. Остальные – исчезните.

Кир Воробьев почти не пишет тексты, потому что они вам не нравятся, но на Eurosport.ru есть и хорошие авторы:

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