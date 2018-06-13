Getty Images
«Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» выполнили условия финансового фэйр-плей, «Рубин» – нет
Не только у «ПСЖ» все норм.
«Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» успешно отчитались перед следственной палатой комитета по финансовому контролю клубов (CFCB) УЕФА по выполнению условий соглашений с 2014 по 2017 годы. Со всех трех клубов сняты любые ограничения.
Казанский «Рубин» не выполнил условия по соблюдению правил ФФП, и его дело было передано в арбитражную палату CFCB, сообщается на официальном сайте организации.
Помимо трех клубов РФПЛ процедуру успешно прошли «Монако» и «Рома», «Астана», «Бешикташ» и «Порту».
- В сезоне-2017/18 «Локомотив» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.
- «Краснодар» завоевал путевку на групповой этап Лиги Европы, «Зенит» выступит в квалификации.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте