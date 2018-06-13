«Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» выполнили условия финансового фэйр-плей, «Рубин» – нет

«Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» успешно отчитались перед следственной палатой комитета по финансовому контролю клубов (CFCB) УЕФА по выполнению условий соглашений с 2014 по 2017 годы. Со всех трех клубов сняты любые ограничения.

Казанский «Рубин» не выполнил условия по соблюдению правил ФФП, и его дело было передано в арбитражную палату CFCB, сообщается на официальном сайте организации.

Помимо трех клубов РФПЛ процедуру успешно прошли «Монако» и «Рома», «Астана», «Бешикташ» и «Порту».

В сезоне-2017/18 «Локомотив» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Краснодар» завоевал путевку на групповой этап Лиги Европы, «Зенит» выступит в квалификации.

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