Marca: «Барселона» готова перехватить Александра Головина у «Ювентуса»

Список претендентов на полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина постоянно пополняется.

Интерес к футболисту в очередной раз проявила «Барселона». Как передает Marca, пока каталонцы рассматривают Головина в качестве варианта Б, на случай неудачи с покупкой Френки де Йонга из «Аякса».

Покупка Александра обойдется чемпиону Испании в меньшую сумму, но в настоящий момент «Ювентус» опережает «сине-гранатовых» в вопросе трансфера.

Скауты «Барселоны» уже просматривали Головина в ноябре.

Александр реализовал штрафной в добавленное время матча открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0). На его счету еще две голевые передачи.

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