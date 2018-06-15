Getty Images

Marca: «Барселона» готова перехватить Александра Головина у «Ювентуса»

Marca: «Барселона» готова перехватить Головина у «Ювентуса»
Eurosport

1 час назадОбновлено 25 мин. назад

Каталонцы понимают, с кем у них больше шансов снова выстрелить в Лиге чемпионов.

Список претендентов на полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина постоянно пополняется.

Интерес к футболисту в очередной раз проявила «Барселона». Как передает Marca, пока каталонцы рассматривают Головина в качестве варианта Б, на случай неудачи с покупкой Френки де Йонга из «Аякса».

Покупка Александра обойдется чемпиону Испании в меньшую сумму, но в настоящий момент «Ювентус» опережает «сине-гранатовых» в вопросе трансфера.

  • Скауты «Барселоны» уже просматривали Головина в ноябре.
  • Александр реализовал штрафной в добавленное время матча открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0). На его счету еще две голевые передачи.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018

01:05
Популярные видео
Сила расстановки. Как Черчесов заткнул хейтеров
7 237 просмотров8 ч
Россия не вынесет Саудовскую Аравию. Лучшие ставки первого дня ЧМ
6 993 просмотров13/06 в 22:41
А еще вам может понравиться