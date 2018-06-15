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Marca: «Барселона» готова перехватить Александра Головина у «Ювентуса»
Каталонцы понимают, с кем у них больше шансов снова выстрелить в Лиге чемпионов.
Список претендентов на полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина постоянно пополняется.
Интерес к футболисту в очередной раз проявила «Барселона». Как передает Marca, пока каталонцы рассматривают Головина в качестве варианта Б, на случай неудачи с покупкой Френки де Йонга из «Аякса».
Покупка Александра обойдется чемпиону Испании в меньшую сумму, но в настоящий момент «Ювентус» опережает «сине-гранатовых» в вопросе трансфера.
- Скауты «Барселоны» уже просматривали Головина в ноябре.
- Александр реализовал штрафной в добавленное время матча открытия ЧМ-2018 Россия – Саудовская Аравия (5:0). На его счету еще две голевые передачи.
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