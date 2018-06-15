В матче за Суперкубок России сыграют «Локомотив» и ЦСКА

В матче за Суперкубок России перед сезоном-2018/19 встретятся «Локомотив» и ЦСКА.

Официальный сайт РФПЛ сообщил об этом решении в связи с тем, что победитель Кубка России «Тосно» утратил профессиональный статус. Таким образом, первый трофей сезона разыграют чемпион страны «Локомотив» и ЦСКА, занявший в чемпионате России второе место.

В финале Кубка России «Тосно» победил курский «Авангард» (2:1).

9 июня 2018 года управляющий партнер компании FortGroup Максим Левченко объявил о закрытии «Тосно».

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