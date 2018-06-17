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Sport Mediaset: «Ювентус» предложил ЦСКА 15 миллионов евро за Александра Головина

Sport Mediaset: «Ювентус» предложил ЦСКА 15 миллионов евро за Головина
Eurosport

1 час назад

Армейцы требует на 10 миллионов больше.

После впечатляющей игры 22-летнего Александра Головина в матче открытия ЧМ-2018 «Ювентус» перестал тянуть резину и начал переговоры с ЦСКА.

Туринцы предлагают ЦСКА 15 млн евро плюс бонусы. Российский клуб такая сумма не устраивает: армейцы готовы начинать переговоры только с 25 млн евро.

Самому Головину «Ювентус» предложит зарплату в 2 млн евро в год, передает Sport Mediaset.

  • В матче Россия – Саудовская Аравия Головин забил гол со штрафного и отдал две голевые передачи.
  • После игры Александром заинтересовалась «Барселона».

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