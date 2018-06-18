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«Амкар» прекратил существование
Команда, 14 сезонов державшаяся в элите, не нашла финансирования.
Владелец пермского «Амкара» Геннадий Шилов подтвердил, что клуб доживает последние дни.
– Будет ли «Амкар» заявляться в ПФЛ?
– Нет, не будет. Финансирования нет.
– То есть клуб прекращает свое существование?
– Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?
– Есть ли спрос на футболистов «Амкара»?
– Да, на игроков спрос есть, – сказал Шилов «СЭ».
- «Амкар» пробился в Премьер-лигу в 2003 году и с тех пор ни разу нt покидал элиту.
- Лучшие результаты пермяков пришлись на 2008 год: 4-е место в чемпионате и финал Кубка России.
- Ранее прекратил существование «Тосно», который за месяц до расформирования выиграл Кубок страны.
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