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Бывший капитан «Амкара»: «Команду похоронили. Я говорил, что клуб идет к краху»

Бывший капитан «Амкара»: «Команду похоронили. Я говорил, что клуб идет к краху»
Eurosport

1 час назад

Грустный, но типичный случай для российской провинции.

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов прокомментировал расформирование пермского клуба, который утратил профессиональный статус.

«Для меня это больная тема. Я отдал этому клубу 20 лет. Команду похоронили. Я говорил о том, что клуб идет к краху последние 5-10 лет. В итоге все так и произошло. Меня не слушали и говорили, что я не прав, а господин Маслов был прав – ну вот и итог», – приводит слова Попова «Спорт-Экспресс».

  • Денис Маслов – бывший исполнительный директор «Амкара».
  • Пермский клуб был постоянным участником РФПЛ с 2004 года.
  • В Перми создан новый клуб – «Звезда». Он подал заявку для участия в ПФЛ.

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