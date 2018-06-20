ЦСКА купил защитника сборной Исландии

Футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании 25-летнего защитника сборной Исландии Хёрдура Магнуссона.

Игрок с 2016-го выступал за «Бристоль Сити». Ранее он бегал за «Специю» и «Чезену». Права на исландца с 2013 по 2016 год принадлежали туринскому «Ювентусу».

Хёрдур может сыграть как в центре, так и на фланге защиты. Контракт с Магнуссоном еще не подписан, но это случится в ближайшее время, сообщает официальный сайт московского клуба.

Сумма трансфера не разглашается.

За сборную Исландии Хёрдур провел 17 матчей и забил 2 гола.

Он играл как на Евро-2016, так и на ЧМ-2018.

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