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ЦСКА купил защитника сборной Исландии
Хёрдур Магнуссон – первое усиление армейцев этого лета.
Футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании 25-летнего защитника сборной Исландии Хёрдура Магнуссона.
Игрок с 2016-го выступал за «Бристоль Сити». Ранее он бегал за «Специю» и «Чезену». Права на исландца с 2013 по 2016 год принадлежали туринскому «Ювентусу».
Хёрдур может сыграть как в центре, так и на фланге защиты. Контракт с Магнуссоном еще не подписан, но это случится в ближайшее время, сообщает официальный сайт московского клуба.
Сумма трансфера не разглашается.
- За сборную Исландии Хёрдур провел 17 матчей и забил 2 гола.
- Он играл как на Евро-2016, так и на ЧМ-2018.
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