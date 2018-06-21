«Енисей» выкатил психоделическую форму, на которой нашлось место львам и видам Красноярска
Первая форма середняка РФПЛ, которую ты захочешь купить.
Красноярский «Енисей» представил домашний и гостевой комплект формы на сезон-2018/19.
«Енисею» не впервой устраивать революции: теперь мы хотим навсегда изменить подход к дизайну футбольной формы. В основе нашего концепта на будущий сезон – вызов привычному укладу и уважение к символам, которые олицетворяют Красноярск и «Енисей».
Мы помним, откуда мы: основной комплект формы отражает главные достопримечательности города и символизирует мощнейший сплав Енисея, горных рядов и широчайшего неба.
Мы не дадим забыть, кто мы. Львы опасны и по одиночке, но когда их много, ни одна сила не способна устоять перед их напором. Это показывает гостевой вариант формы», – говорится на официальном сайте клуба.
- «Енисей» занял третье место в ФНЛ-2017/18. В переходных матчах клуб обыграл «Анжи» – 6:4 по сумме двух матчей.
- Красноярцы дебютируют в Премьер-лиге.