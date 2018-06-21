«Спорт-Экспресс»: Унаи Эмери заинтересован в трансфере полузащитника Александра Головина в «Арсенал»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин вновь оказался в центре внимания лондонского «Арсенала».

«Канониры» интересовались армейцем еще при Арсене Венгере. Новый главный тренер клуба Унаи Эмери получил информацию от скаутов о 22-летнем футболисте и дал добро на трансфер. Официальное предложение поступит в ЦСКА в ближайшее время, утверждает «Спорт-Экспресс».

Головиным интересуется «Ювентус». Туринцы предлагают 17-18 миллионов евро. ЦСКА хочет 25 миллионов.

Александр забил гол и сделал 2 голевые передачи в двух стартовых матчах ЧМ-2018.

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