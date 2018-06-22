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«Енисей» представил настоящую форму на новый сезон. Джерси со львами и видами города были шуткой

«Енисей» представил настоящую форму на новый сезон. Джерси со львами и видами города были шуткой
Eurosport

1 час назад

А жаль.

Красноярский «Енисей» представил форму на сезон-2018/19. Предыдущий комплект с видами города на домашней джерси и львами на гостевой оказался шуткой.

«В этом году домашний и гостевой комплекты отличает однотонная раскраска в традиционные красный и синий цвета. Ворот домашней формы окаймлен белой полосой, гостевая футболка имеет спереди остроугольный вырез и красные вставки по бокам», – сообщается в инстаграме клуба.

  • «Енисей» занял третье место в ФНЛ-2017/18. В переходных матчах клуб обыграл «Анжи» – 6:4 по сумме двух матчей.
  • Красноярцы дебютируют в Премьер-лиге.

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