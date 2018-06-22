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Нападающий Артем Дзюба: «Уехал бы только в Англию. Когда говорят про Испанию, смеюсь во весь голос»

Дзюба: «Уехал бы только в Англию. Когда говорят про Испанию, смеюсь во весь голос»
Eurosport

43 мин. назад

Но пока ни в один из чемпионатов Артема не зовут.

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба рассказал, куда бы хотел уехать в Европу.

«Сейчас я возвращаюсь в «Зенит», а там посмотрим. Надеюсь, что сейчас предложений от европейских клубов будет больше. Они раньше были, но смысла об этом говорить нет.

Единственный чемпионат, куда я бы уехал из России, – Англия. АПЛ – это топ! Там каждая команда может обыграть любую. Когда говорят про Испанию, смеюсь во весь голос. Там у «Реала» и «Барселоны» 25 игр проходных», – сказал Дзюба в интервью официальной группе сборной России «Вконтакте».

  • На счету Артема два гола в двух стартовых встречах ЧМ-2018.
  • Дзюба провел вторую часть РФПЛ-2017/18 в тульском «Арсенале». За него он провел 9 матчей, в которых 5 раз забил и сделал 3 ассиста.

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