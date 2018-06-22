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19-летний словенец Яка Бийол усилил ЦСКА

19-летний словенец усилил ЦСКА
Eurosport

25 мин. назад

Армейцы перестраивают полузащиту.

19-летний словенский опорник Яка Бийол перешел из местного «Рудара» в московский ЦСКА. Игрок уже прибыл на сбор армейцев в Бад-Тацмансдорф и приступил к работе под руководством Виктора Гончаренко.

Контракт в футболистом рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера не разглашается.

  • Бийол сыграл 1 матч за молодежную сборную Словении.
  • Ранее ЦСКА купил исландского защитника Хёрдура Магнуссона из английского «Бристоль Сити».

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