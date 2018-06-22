19-летний словенец Яка Бийол усилил ЦСКА
Армейцы перестраивают полузащиту.
19-летний словенский опорник Яка Бийол перешел из местного «Рудара» в московский ЦСКА. Игрок уже прибыл на сбор армейцев в Бад-Тацмансдорф и приступил к работе под руководством Виктора Гончаренко.
Контракт в футболистом рассчитан на 5 лет. Сумма трансфера не разглашается.
- Бийол сыграл 1 матч за молодежную сборную Словении.
- Ранее ЦСКА купил исландского защитника Хёрдура Магнуссона из английского «Бристоль Сити».
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