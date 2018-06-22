Дзюба: «Меня выкинули из «Зенита» как собаку. Все говорили, что я способен только в Туле играть»

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба рассказал об уходе в аренду в тульский «Арсенал».

«Два года я провел на очень хорошем уровне в клубе. Но пришел Манчини, который убрал 80 процентов футболистов. Меня выкинули как собаку, как шавку, и не только меня. Огромная благодарность Александру Дюкову, он старался никуда не вмешиваться, но оставался прекрасным человеком.

Убрали Жулиано, Нету, Мака, меня. Если бы мне прямо сказали, никаких вопросов. У меня был разговор, я говорил: «Скажите, что я как футболист не нужен, тогда я собираю вещи». Мне отвечали: «Ты как футболист меня устраиваешь». И получается, что бьешься в закрытую дверь. Просто людям нужно было привести новых футболистов. Все для этого делалось. Все потом говорили, что я способен только в Туле играть. Благодарен Божовичу, парням, губернатору Тульской области, что в меня поверили. Все мне говорили: «Сиди и получай деньги, тебя и так не возьмут в сборную», – сказал Дзюба в интервью официальной группе сборной России «Вконтакте».

На счету Артема два гола в двух стартовых встречах за сборную на ЧМ-2018.

Дзюба провел в тульском «Арсенале» вторую часть РФПЛ-2017/18. За него он провел 9 матчей, в которых 5 раз забил и сделал 3 ассиста.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube