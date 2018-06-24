Getty Images
Sport24: братья Василий и Алексей Березуцкие отказались от новых контрактов с ЦСКА и покинут клуб
Останется ли в команде Игнашевич, неизвестно.
Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкий не будут продлевать контракты с московским клубом.
Как сообщает Sport24, близнецы отказались от предложения Евгения Гинера и покинут команду 30 июня, когда истекут их действующие соглашения с ЦСКА.
В апреле президент ЦСКА выразил уверенность, что Березуцкие останутся в команде еще на один сезон. «Наверное, так как они уже полжизни со мной, им будет трудно мне отказать. Посмотрим, какой я переговорщик», – сказал Гинер, но все равно не удержал братьев в клубе.
- Алексей Березуцкий провел в составе армейцев 502 матча и забил 11 мячей.
- Василий Березуцкий отыграл за клуб 531 матч, на его счету 14 голов.
Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте