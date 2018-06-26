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GdS: переговоры с «Ювентусом» по Головину заморожены. На игрока претендуют «Челси» и «Арсенал»

GdS: переговоры с «Ювентусом» по Головину заморожены. На игрока претендуют «Челси» и «Арсенал»
Eurosport

1 час назад

Александр – нарасхват.

Переговоры между ЦСКА и «Ювентусом» о трансфере полузащитника армейцев Александра Головина заморожены. Москвичи отклонили предложение туринского клуба в размере 19 миллионов евро и процента от перепродажи, требуют около 30 миллионов евро.

«Ювентус» не отказался от идеи купить Головина, футболист впечатлил главного тренера бьянконери» Массимилиано Аллегри еще до ЧМ-2018. Туринцы хотели оформить сделку пораньше, но успешная игра Александра на ЧМ привлекла внимание «Челси», «Арсенала» и других топ-клубов, из-за чего ценник на игрока сразу вырос, сообщает La Gazzetta dello Sport.

  • Сообщалось, что Головин уже согласовал с «Юве» контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год, включая бонусы.
  • В чемпионате России-2017/18 Александр провел 27 игр, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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