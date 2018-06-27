Getty Images

Itasportpress: «Челси» предложил за Александра Головина 23 миллиона евро

Itasportpress: «Челси» предложил за Головина 23 миллиона евро
Eurosport

47 мин. назад

А потом в аренду в «Витесс», да?

Лондонский «Челси» интересуется полузащитником сборной России Александром Головиным. Об этом сообщает Itasportpress.

По информации лондонских источников медиа, Головин очень хочет переехать в Лондоне. «Синие» предложили ЦСКА 23 миллиона евро, армейцы раздумывают над предложением английского гранда.

За ситуацией вокруг Головина следит «Ювентус», но после активного включения в гонку за игрока «Челси» шансы туринцев подписать Головина резко сократились.

  • Головин набрал 1+2 в первом матче сборной России на ЧМ – против Саудовской Аравии.
  • Контракт Александра с ЦСКА действует до 2021 года.

Все новости трансферов

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике

03:47
Популярные видео
Ставки за 300. Немцы вынесут Корею, удаление в сечи Сербии и Бразилии
1 938 просмотров18 ч
XI. Зидан, Платини и еще 9 отцов сборной Франции
2 760 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться