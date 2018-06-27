Itasportpress: «Челси» предложил за Александра Головина 23 миллиона евро

Лондонский «Челси» интересуется полузащитником сборной России Александром Головиным. Об этом сообщает Itasportpress.

По информации лондонских источников медиа, Головин очень хочет переехать в Лондоне. «Синие» предложили ЦСКА 23 миллиона евро, армейцы раздумывают над предложением английского гранда.

За ситуацией вокруг Головина следит «Ювентус», но после активного включения в гонку за игрока «Челси» шансы туринцев подписать Головина резко сократились.

Головин набрал 1+2 в первом матче сборной России на ЧМ – против Саудовской Аравии.

Контракт Александра с ЦСКА действует до 2021 года.

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