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Itasportpress: «Челси» предложил за Александра Головина 23 миллиона евро
А потом в аренду в «Витесс», да?
Лондонский «Челси» интересуется полузащитником сборной России Александром Головиным. Об этом сообщает Itasportpress.
По информации лондонских источников медиа, Головин очень хочет переехать в Лондоне. «Синие» предложили ЦСКА 23 миллиона евро, армейцы раздумывают над предложением английского гранда.
За ситуацией вокруг Головина следит «Ювентус», но после активного включения в гонку за игрока «Челси» шансы туринцев подписать Головина резко сократились.
- Головин набрал 1+2 в первом матче сборной России на ЧМ – против Саудовской Аравии.
- Контракт Александра с ЦСКА действует до 2021 года.
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