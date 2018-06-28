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Бывшая жена Александра Кержакова обвинила его в краже общего ребенка

Бывшая жена Кержакова обвинила его в краже общего ребенка
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 53 мин. назад

Жесть.

Милана Тюльпанова, экс-жена лучшего бомбардира в истории сборной России Александра Кержакова, обвинила футболиста в похищении их сына Артемия. По ее утверждению, Кержаков забрал годовалого ребенка к себе домой и не отдает матери.

«Саша сказал, что мне нужно доказать свою социальную вменяемость. Я не знаю, как это доказывать, я адекватный человек», – цитирует дочь бывшего сенатора Вадима Тюльпанова Vokrug.

В мае супруга спортсмена заявила, что разводится с ним и назвала форварда «падшим и недостойным уважения человеком».

  • По словам, Тюльпановой, Кержаков отобрал у нее фонд, которым Милана занималась последние 4 года.
  • Помимо Артемия, у Александра есть еще двое детей от предыдущих браков – дочь Дарья и сын Игорь.

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