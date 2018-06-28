Getty Images

Франция сняла все обвинения с экс-владельца «Анжи» Сулеймана Керимова

Франция сняла все обвинения с экс-владельца «Анжи» Керимова
Eurosport

1 час назад

Теперь может спокойно ездить по миру.

Французские правоохранительные органы сняли обвинения с российского миллиардера Сулеймана Керимова. Его обвиняли в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.

«Я могу подтвердить факт того, что с Керимова все обвинения сняты», – сказал адвокат Керимова Никита Сычев «Интерфаксу».

  • Миллиардера задержали в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года. После его отпустили под залог в 40 миллионов евро и запретили самовольно покидать Лазурный берег. Керимов периодически приезжал в Россию с разрешения суда.
  • Керимов владел «Анжи» с 2011 по 2016 год. Сейчас махачкалинский клуб принадлежит Осману Кадиеву.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - XI. Бекхэм, Терри и еще 9 гвардейцев в составе величайшей сборной Англии

04:02
Популярные видео
Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса
2 814 просмотров23 ч
XI. Мюллер, Румменигге и еще 9 героев, которые не проиграли бы Мексике
3 291 просмотровВчера в 10:12
А еще вам может понравиться