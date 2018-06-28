Франция сняла все обвинения с экс-владельца «Анжи» Сулеймана Керимова

Французские правоохранительные органы сняли обвинения с российского миллиардера Сулеймана Керимова. Его обвиняли в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.

«Я могу подтвердить факт того, что с Керимова все обвинения сняты», – сказал адвокат Керимова Никита Сычев «Интерфаксу».

Миллиардера задержали в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года. После его отпустили под залог в 40 миллионов евро и запретили самовольно покидать Лазурный берег. Керимов периодически приезжал в Россию с разрешения суда.

Керимов владел «Анжи» с 2011 по 2016 год. Сейчас махачкалинский клуб принадлежит Осману Кадиеву.

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