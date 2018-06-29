Игрок «Спартака» Куинси Промес арестован в Испании за избиение жены

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес задержан полицией во время отдыха на острове Ибица.

Как утверждает главный редактор Voetbal Primeur Йохан Дерксен, Промес на глазах свидетелей избил супругу. Следом досталось и посторонним людям, попытавшимся успокоить футболиста.

Вместе с Промесом на Ибице отдыхал Уэсли Снейдер, но, по словам агента, экс-капитан сборной Голландии уже ушел к моменту возникновения конфликта.

Промес выступает за «Спартак» с лета 2014 года.

В 2017 году Куинси стал чемпионом РФПЛ и был признан лучшим футболистом России.

Промес – дуралей: хочет в топ-клуб на своих условиях. Но футбол изменился

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