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Игрок «Спартака» Куинси Промес арестован в Испании за избиение жены

Промес арестован в Испании за избиение жены
Eurosport

4 ч. назад

Теперь голландцу будет сложнее перейти в европейский топ-клуб.

Полузащитник «Спартака» Куинси Промес задержан полицией во время отдыха на острове Ибица.

Как утверждает главный редактор Voetbal Primeur Йохан Дерксен, Промес на глазах свидетелей избил супругу. Следом досталось и посторонним людям, попытавшимся успокоить футболиста.

Вместе с Промесом на Ибице отдыхал Уэсли Снейдер, но, по словам агента, экс-капитан сборной Голландии уже ушел к моменту возникновения конфликта.

  • Промес выступает за «Спартак» с лета 2014 года.
  • В 2017 году Куинси стал чемпионом РФПЛ и был признан лучшим футболистом России.

Промес – дуралей: хочет в топ-клуб на своих условиях. Но футбол изменился

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