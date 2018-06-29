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Игрок «Спартака» Куинси Промес арестован в Испании за избиение жены
Теперь голландцу будет сложнее перейти в европейский топ-клуб.
Полузащитник «Спартака» Куинси Промес задержан полицией во время отдыха на острове Ибица.
Как утверждает главный редактор Voetbal Primeur Йохан Дерксен, Промес на глазах свидетелей избил супругу. Следом досталось и посторонним людям, попытавшимся успокоить футболиста.
Вместе с Промесом на Ибице отдыхал Уэсли Снейдер, но, по словам агента, экс-капитан сборной Голландии уже ушел к моменту возникновения конфликта.
- Промес выступает за «Спартак» с лета 2014 года.
- В 2017 году Куинси стал чемпионом РФПЛ и был признан лучшим футболистом России.
Промес – дуралей: хочет в топ-клуб на своих условиях. Но футбол изменился
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