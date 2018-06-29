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Calciomercato: Александр Головин договорился с «Челси», «Ювентус» вышел из борьбы
«Синие» перебили предложение «бьянконери».
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин продолжит карьеру в Лондоне, а не Турине.
По информации журналиста Calciomercato Маттео Педроси, Головин дал предварительное согласие на переход в «Челси». ЦСКА требует 30 млн евро, но у «синих» есть шанс провернуть сделку за 25 млн евро плюс бонусы.
«Ювентус», неготовый предложить больше 20-21 млн евро, фактически выбыл из борьбы
- Transfermarkt оценивает Головина в 18 млн евро.
- Александр отыграл 2 матча на ЧМ-2018, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
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