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Жена Александра Кержакова: «Историю про похищение сына я придумала из-за наркомании»
Таблеточки и порошочки до хорошего не доведут.
Жена экс-нападающего сборной России и «Зенита» Александра Кержакова Милана, обвинившая футболиста в краже сына, созналась во лжи.
«Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом …
Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое, наверное, ни один мужчина не выдержит», – написала девушка в инстаграме.
- Кержаков женился на Милане в 2015-м, его сыну Артемию чуть больше года.
- Александр – лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола) и сборной страны (30 мячей).
- Форвард завершил карьеру в 2016 году.
(Фото: инстаграм Миланы Кержаковой)
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