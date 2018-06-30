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Жена Александра Кержакова: «Историю про похищение сына я придумала из-за наркомании»

Жена Кержакова: «Историю про похищение сына я придумала из-за наркомании»
Eurosport

1 час назад

Таблеточки и порошочки до хорошего не доведут.

Жена экс-нападающего сборной России и «Зенита» Александра Кержакова Милана, обвинившая футболиста в краже сына, созналась во лжи.

«Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом …

Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое, наверное, ни один мужчина не выдержит», – написала девушка в инстаграме.

  • Кержаков женился на Милане в 2015-м, его сыну Артемию чуть больше года.
  • Александр – лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола) и сборной страны (30 мячей).
  • Форвард завершил карьеру в 2016 году.

(Фото: инстаграм Миланы Кержаковой)

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