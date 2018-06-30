«Горжусь, что ты нашла силы признаться». Кержаков готов помочь жене Милане в проблемах с наркотиками
Есть шанс на воссоединение семьи.
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков приветствовал признание супруги Миланы в проблемах с наркотиками.
«Я горжусь тобой, ты нашла в себе силы признаться во всем! Все совершают ошибки, но не все находят силы об этом сказать. Ты молодец! В свою очередь, я постараюсь помочь тебе со всем этим справиться!» – пообещал Александр.
- Александр и Милана поженились летом 2015 года. В апреле 2017 года у пары родился сын Артемий.
- В мае Милана объявила о разрыве, а в июне обвинила Александра в похищении сына.
- У Кержакова есть еще 2 ребенка от двух разных женщин.
(Фото: инстаграм Кержакова)
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