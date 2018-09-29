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Джикия – о ситуации с лайками: «Я смеялся, держась за голову. Мне надо удалиться из инстаграма»

Джикия – о ситуации с лайками: «Я смеялся, держась за голову. Мне надо удалиться из инстаграма»
Eurosport

1 час назад

Футболист «Спартака» – о криминальных лайках.

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал напряженную ситуацию, которая возникла в команде из-за неосторожных лайков Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

«Как тему с лайками обсуждала команда? Кто-то посмеялся, кто-то держался за голову. Я смеялся, держась за голову. Мне не хочется долго разбирать тему. Обидно, что так все получилось, что на «Спартак» так все вылилось из-за какого-то нажатия экрана.

Не хочется никого судить, кто прав и виноват, все взрослые люди и решат без меня. Был элементарный разговор с тренером, спокойный, рассудительный.

Мы подошли и попытались донести, что все, как говорили ребята, получилось случайно. Я верю им, потому что сам сижу в инстаграме, даже не читая. Хотя понятно, что теперь я все читаю. За последние две недели прочитал о «Спартаке» столько, сколько в школе не читал за 11 лет.

А вообще, кажется, мне надо уже удалиться из инстаграма», – поделился Джикия с изданием «Чемпионат».

  • Футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайки в инстаграме под видео, на котором народный артист Дмитрий Назаров критикует Карреру. Массимо обиделся.
  • Игроки отстранены от тренировок и матчей с клубом.

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