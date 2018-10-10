Getty Images

Доренко – о Кокорине и Мамаеве: «Орлы. Надо было им, а не Боширову-Петрову, метнуться в Солсбери»

Доренко – о Кокорине и Мамаеве: «Орлы. Надо было им, а не Боширову-Петрову, метнуться в Солсбери»
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 9 мин. назад

Таким бойцам, как Саша и Паша, можно доверить любую операцию.

Известный российский журналист Сергей Доренко прокомментировал скандал вокруг полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Кокорин и Мамаев на видео бьют, как фсиновцы. Видно по повадке и по ударам, что это их страна, а не несчастных забитых чиновников. Орлы. Надо всех из ГРУ повыгонять, а на их место взять лихих футболистов. Если бы, например, Кокорин-Мамаев вместо Боширова-Петрова метнулись бы в Солсбери – какой был бы результат?

Кокорин с Мамаевым, несомненно, презренные ушлепки. И отвечать надо. Но также очевидно и то, что ответить им придется за весь негатив сразу: за ГРУ, за пенсионку, за Сирию с Украиной, за падение уровня жизни и вообще. Вы вдумайтесь, как могла бы жить страна, если бы не Кокорин с Мамаевым?» – написал Доренко в телеграм-канале.

  • В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вступили в драку с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком, а незадолго до этого избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.
  • «Краснодар» уже сообщил, что собирается расторгнуть контракт с Мамаевым.

Другие важные новости по самой горячей теме месяца:

Брат Кокорина, участвовавший в избиении чиновника, 60 раз нарушил ПДД с начала года

Министр спорта России: «Мамаев и Кокорин не играют в сборной и, видимо, уже никогда не будут»

Монсон: «В Америке Кокорина и Мамаева сразу же бы арестовали»

Шальные видео и гениальные кадры – расставляй лайки в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - 9:2, 14:0 и 15:2 – так фанаты женского футзала наслаждаются зрелищем на юношеских Олимпийских играх

02:16
Популярные видео
Сборная России по футзалу воткнула в ворота Коста-Рики 6 мячей. Для старта на ОИ достаточно
2 333 просмотров10 ч
Русский парень под ником Bumblebee выиграл золото ОИ по брейк-дансу. Его выступление в финале – топ
10 827 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться