Доренко – о Кокорине и Мамаеве: «Орлы. Надо было им, а не Боширову-Петрову, метнуться в Солсбери»

Известный российский журналист Сергей Доренко прокомментировал скандал вокруг полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Кокорин и Мамаев на видео бьют, как фсиновцы. Видно по повадке и по ударам, что это их страна, а не несчастных забитых чиновников. Орлы. Надо всех из ГРУ повыгонять, а на их место взять лихих футболистов. Если бы, например, Кокорин-Мамаев вместо Боширова-Петрова метнулись бы в Солсбери – какой был бы результат?

Кокорин с Мамаевым, несомненно, презренные ушлепки. И отвечать надо. Но также очевидно и то, что ответить им придется за весь негатив сразу: за ГРУ, за пенсионку, за Сирию с Украиной, за падение уровня жизни и вообще. Вы вдумайтесь, как могла бы жить страна, если бы не Кокорин с Мамаевым?» – написал Доренко в телеграм-канале.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вступили в драку с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком, а незадолго до этого избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.

«Краснодар» уже сообщил, что собирается расторгнуть контракт с Мамаевым.

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