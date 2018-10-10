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Александр Кокорин – о своем состоянии: «Да ничего, сижу ровно»

Кокорин – о своем состоянии: «Да ничего, сижу ровно»
Eurosport

44 мин. назад

Александру не привыкать – он не первый раз попал в шумную ситуацию.

Пранкеры Лексус и Вован дозвонились до нападающего «Зенита» Александра Кокорина от имени Виталия Мутко и поинтересовались его состоянием после скандального инцидента в «Кофемании».

На вопрос «Ну что?» футболист ответил короткой фразой: «Да ничего, сижу ровно».

  • В понедельник, 8 октября, Кокорин и Павел Мамаев вступили в драку с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком (инцидент произошел в кафе «Кофемания»), а незадолго до этого избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – Виталия Соловчука.
  • По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

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