Дмитрий Тарасов: «Кто-то назовет это жополизством, но мне нравится, как Путин правит страной»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов объяснил, зачем в 2016 году снял игровую футболку, под которой оказалась майка с изображением Владимира Путина и надписью «самый вежливый президент».

«Не считаю, что это была глупость. Абсолютно! Во-первых, честно, тогда я не знал регламент. Я знал, что это политический момент, но не знал, что нельзя надевать. И, [во-вторых], у нас был напряженный период с той страной, где я это сделал. Я просто хотел выразить свою поддержку.

Мне нравится наш руководитель, наш президент. Что в этом такого? Мне нравится, как он правит страной. Кто-то сейчас назовет это жополизством, но мне все равно. Это мое мнение. Если люди за него голосуют, значит он многим нравится», – сказал Тарасов в интервью YouTube-каналу «Локомотива».

Тарасов показал футболку с Путиным в феврале 2016 года после игры 1/16 Лиги Европы против «Фенербахче».

В чемпионате России-2018/19 Тарасов провел 4 матча и не отметился результативными действиями.

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