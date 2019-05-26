В интернете появились видео, на которых судьи матчей «Локомотива» принимают решения после общения со Станиславом Сухиной – бывшим арбитром и нынешним начальником команды.

Первый видеоролик относится к матчу «Локомотив» – «Зенит» сезона-2017/18, после которого железнодорожники стали чемпионами России. Игру судил Сергей Иванов.

Зенитовец сфолил на игроке «Локомотива» в центре поля, и Иванов назначил штрафной, но Сухина подошел к резервному арбитру, тот пообщался с главным, и нарушителю выписали желтую карточку.

Второй эпизод – матч 22-го тура РПЛ-2018/19. В первом тайме сфолил Дмитрий Баринов, но желтую карточку получил Хвича Кварацхелия, так как для Баринова горчичник стал бы восьмым и означал пропуск матча против «Ахмата».

В последнем очном матче «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1).

В РПЛ-2018/19 «Зенит» стал чемпионом, «Локо» борется с «Краснодаром» за серебро.

Концепт-арты логотипов «Зенита», «Спартака» и других клубов РПЛ. Минимализм и геометрия

Качай приложение Eurosport для iOS или Android