Спартак
    -
    16:30
    21.10.18
    Стадион Спартак
    Арсенал Тула
      Чемпионат России • Тур 11
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      Онлайн
      Спартак - Арсенал Тула
      Чемпионат России - 21 октября 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – Арсенал Тула на Eurosport.ru! 21 октября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Массимо Каррера или Олег Кононов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Арсенал Тула и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак и Арсенал Тула, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! «Спартак» находится в такой форме, когда любой матч с середняком или андером становится захватывающим и комичным зрелищем.

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