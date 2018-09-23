ЦСКА
    -
    19:00
    23.09.18
    ВЭБ Арена
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 8
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      ЦСКА - Спартак
      Чемпионат России - 23 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем ЦСКА – Спартак на Eurosport.ru! 23 сентября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Виктор Гончаренко или Массимо Каррера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ЦСКА и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ЦСКА и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      ЦСКА героически не проиграл в ЛЧ, а вот «Спартак» начал поход в еврокубках с поражения, но в дерби не важны регалии. Важно, что Карреру могут погнать, если красно-белые получат еще одну пробоину.

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