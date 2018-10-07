Енисей
    -
    11:30
    07.10.18
    Центральный стадион
    Спартак
      Чемпионат России • Тур 10
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Енисей - Спартак
      Чемпионат России - 7 октября 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Енисей – Спартак на Eurosport.ru! 7 октября 2018 года в 11:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Аленичев или Массимо Каррера? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Енисей и Спартак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Енисей и Спартак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      «Енисею» разрешили привести «Спартак» в Красноярск, и впервые столь именитый топ сыграет на стадионе Центральный в рамках Премьер-лиги. Все билеты давно проданы – сибирские болельщики ждут от своей команды подвига.

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