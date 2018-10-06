Крылья Советов
    -
    14:00
    06.10.18
    Самара Арена
    Динамо
      Чемпионат России • Тур 10
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Крылья Советов - Динамо
      Чемпионат России - 6 октября 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Крылья Советов – Динамо на Eurosport.ru! 6 октября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андрей Тихонов или Дмитрий Хохлов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Крылья Советов и Динамо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Крылья Советов и Динамо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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