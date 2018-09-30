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Спартак - Ростов
Чемпионат России - 30 сентября 2018
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Спартак – Ростов на Eurosport.ru! 30 сентября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Массимо Каррера или Валерий Карпин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак и Ростов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Спартак и Ростов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! «Спартак» приехал парить в жаркий Ростов. У команды Карреры жесткие проблемы с микроклиматом, поэтому у Карпина появилась отличная возможность их хлопнуть.