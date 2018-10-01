Рубин
    -
    19:30
    01.10.18
    Казань Арена
    Крылья Советов
      Чемпионат России • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Рубин - Крылья Советов
      Чемпионат России - 1 октября 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Рубин – Крылья Советов на Eurosport.ru! 1 октября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Курбан Бердыев или Андрей Тихонов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рубин и Крылья Советов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рубин и Крылья Советов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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