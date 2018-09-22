Динамо
    -
    14:00
    22.09.18
    Арена Химки
    Анжи
      Чемпионат России • Тур 8
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Динамо - Анжи
      Чемпионат России - 22 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Динамо – Анжи на Eurosport.ru! 22 сентября 2018 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дмитрий Хохлов или Magomed Adiyev? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо и Анжи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо и Анжи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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