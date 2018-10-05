Арсенал Тула
    -
    19:30
    05.10.18
    Арсенал
    Уфа
      Чемпионат России • Тур 10
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      Арсенал Тула - Уфа
      Чемпионат России - 5 октября 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Арсенал Тула – Уфа на Eurosport.ru! 5 октября 2018 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Олег Кононов или Сергей Томаров? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арсенал Тула и Уфа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Арсенал Тула и Уфа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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