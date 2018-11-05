Анжи
    -
    19:00
    05.11.18
    Анжи-Арена
    Енисей
      Чемпионат России • Тур 13
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      Онлайн
      Анжи - Енисей
      Чемпионат России - 5 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Анжи – Енисей на Eurosport.ru! 5 ноября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Магомед Адиев или Дмитрий Аленичев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анжи и Енисей и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Анжи и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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