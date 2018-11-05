Уфа
    -
    16:30
    05.11.18
    Нефтяник
    Крылья Советов
      Чемпионат России • Тур 13
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      Уфа - Крылья Советов
      Чемпионат России - 5 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Уфа – Крылья Советов на Eurosport.ru! 5 ноября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Томаров или Миодраг Божович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уфа и Крылья Советов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уфа и Крылья Советов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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