Уфа
    Завершено
    0
    0
    -
    3
    0
    16:30
    15.09.18
    Нефтяник
    ЦСКА
    Чемпионат России • Тур 7
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Уфа
    • ЦСКА
    • Сейдахмет
      85'
    • АхметовДзагоев
      75'
    • Сухов
      69'
    • АликинСейдахмет
      68'
    • СалатичВанек
      64'
    • Жамалетдинов
      64'
    • BizjakКротов
      60'
    • Жамалетдинов
      59'
    • Пауревич
      47'
    • 1-ый тайм
    • Уфа
    • ЦСКА
    • Чалов
      45'
    • МагнуссонЖамалетдинов
      25'
    • ЭрнандесЕфремов
      18'
    • Магнуссон
      13'
    Перед матчем

    Онлайн
    Уфа - ЦСКА
    Чемпионат России - 15 сентября 2018

    Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Уфа – ЦСКА на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Сергей Томаров или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уфа и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Уфа и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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    Евгений Коростелев
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