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- 2-ой тайм
- Сейдахмет85'
- АхметовДзагоев75'
- Сухов69'
- АликинСейдахмет68'
- СалатичВанек64'
- Жамалетдинов64'
- BizjakКротов60'
- Жамалетдинов59'
- Пауревич47'
- 1-ый тайм
- Чалов45'
- МагнуссонЖамалетдинов25'
- ЭрнандесЕфремов18'
- Магнуссон13'
Перед матчем
Онлайн
Уфа - ЦСКА
Чемпионат России - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат России. Следите за матчем Уфа – ЦСКА на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сергей Томаров или Виктор Гончаренко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уфа и ЦСКА и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Уфа и ЦСКА, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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